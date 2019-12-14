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Уфолог считает индейцев потомками инопланетян

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал очередное громкое заявление на основании новой находки. Конспиролог считает индейцев потомками инопланетян.
Уфолог считает индейцев потомками инопланетян

Скотт Уоринг провел детальное исследование архивных фотографий Grand-каньона в Аризоне. В результате уфолог обнаружил несколько странных образов на скалах. На одном из снимков конспиролог увидел огромное лицо индейца, которые вырезано в камне, а на втором фото - странную фигуру человека-воина. Стоит отметить, что данные загадочные объекты видны только в определенное время суток, поэтому аномалии скрыты от человека. На основании данных фактов Скотт Уоринг сделал громкое заявление. Уфолог считает, что индейцы являются прямыми потомками пришельцев, поскольку именно в этих регионах больше всего замечено следов инопланетной цивилизации. Кроме этого пришельцы оставили определенные "знаки", которые подтверждают идею конспиролога.

Все же не стоит забывать, что Скотт Уоринг высказывал много подобных теорий, однако на данный момент ни одна история конспиролога не подтвердилась. Пользователи Сети считают, что на скале нет никакого лица, а изображенная фигура просто игра света и особенности рельефа местности. Все же поклонники теории заговора верят своему наставнику, поэтому полностью уверены в правдивости его теории.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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