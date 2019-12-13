Екатерина Климова с бывшим мужем Гелой Месхи поддержали дочку на соревнованиях





На своей странице в Instagram в режиме Stories Екатерина Климова показала видео с соревнований, где приняла участие ее дочь Белла. Участница показала свой талант и получила медаль, диплом и даже небольшой презент. Поддержать дочь пришел и бывший супруг Екатерины Климовой Гела Месхи. Гордость за Беллу он продемонстрировал на фото, где целует дочку.Подписчики написали много комментариев с поздравлениями для девочки, а также начали спорить, на кого больше похожа Белла. Победа оказалась на стороне отца.Напомним, что до брака с Гелой Месхи у Екатерины Климовой было два развода и трое детей. Причины, по которым они расстались с актером, не сообщались.