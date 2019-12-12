В Сети продают 11-метровый лимузин-пикап Dodge Ram 2500





Судя по объявлению, машина, выпущенная в 1998 году, давно не эксплуатировалась. Это видно по наличию мусора в салоне и общему неопрятному виду. Когда же энтузиаст сделал из неё негабаритное транспортное средство неизвестно. Фотографии салона позволяют рассмотреть его убранство. Пассажиры могут во время поездки наслаждаться музыкой, проигрываемой внушительной стереосистемой, и пользоваться мини-баром. Ещё одним элементом роскоши является большое зеркало на потолке. При этом мастера, которые делали этот экземпляр, допустили конструктивную ошибку, не установив в центре автомобиля ещё одну ось, дабы исключить изгибание шасси под собственной массой, что и произошло.Известно, под капотом 11-метровый лимузин-пикап Dodge Ram 2500 имеет 10-цилиндровый V-образный силовой агрегат с рабочим объёмом 8,0 литров. Цена эксклюзивной модели оказалась не высока и не превышает 7 тысяч долларов, что эквивалентно 440 тысячам рублей.