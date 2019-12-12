Лариса Латынина развелась с первым мужем из-за разных взглядов на жизнь





Гимнастка Лариса Латынина побывала на программе «Судьба человека» и поделилась историей знакомства и расставания с первым супругом. Когда она была ученицей 9 класса, за ней стал приударять Иван Латынин, учившийся в мореходке. Мать позволила привести его домой и даже накормила борщом, считала, что его не докармливают. Потом спортсменка уехала в Киев, ей стали оказывать внимание другие мужчины и мать вызвала Ивана Латынина.Лариса Латынина не собиралась выходить замуж быстро, но очень принуждала мать. У пары появилась на свет дочка Татьяна, потом беременная спортсменка уехала в Мельбурн на Олимпиаду, а через 10 лет они расторгли брак. Спортсменка поняла, что это была просто любовь детства, а потом все воспринимается по-другому, оказалось, у пары взгляды на жизнь очень отличаются. Теперь у спортсменки есть второй супруг Юрий.