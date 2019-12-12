Диетолог Даниэла Лучини развенчала популярные мифы о продуктах для похудения





Эксперт из Исследовательской больницы Humanitas в Италии отмечает, что люди верят многим мифам о похудении, которые не имеют отношения к действительности. Например, многие считают, что тростниковый сахар приносит меньше вреда, но на самом деле он и белый его аналог состоят из сахарозы. Это приводит к тому, что данные продукты эквивалентны в своих свойствах. Специалист считает заблуждением то, что ананас способствует похудению, а макароны — нет. Оказалось, что в мире не существует продуктов, которые позволяют сбрасывать вес, а залогом похудения становится умеренность в питании и правильные пропорции. Сбалансированная диета включает углеводы и сложные сахара, поэтому макароны являются правильной пищей, но в большом количестве они могут навредить фигуре.Железо в шпинате не так хорошо усваивается организмом, как Fe, содержащийся в красном мясе. Для поддержания здоровья эксперт советует придерживаться принципов средиземноморской диеты.