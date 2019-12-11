Ученые выяснили, как долго граждане России живут после выхода на пенсию





Согласно статистике, в среднем в РФ мужчина может прожить 7,5 лет после того, как ушел на пенсию, когда женщина — около 22,6 лет. Рекорд по продолжительности жизни представителя сильной половины человечества на территории страны поставил житель Ингушетии — 18,6 лет после достижения им пенсионного возраста. В тройку лидеров по достаточно высоким показателям вошли Дагестан и Москва. Наименьшие результаты в виде 3,2 лет и 1,3 лет показали Иркутская область и Тыва. В ЕАО мужчина-пенсионер может прожить в среднем 3,4 года.Наиболее впечатляющим значением возраста после выхода на пенсию среди женщин названы 29 лет, что зафиксировано в Ингушетии. В первой тройке по отличающихся долгожительством женщин регионов оказались Якутия и Мурманская область. Около 16,2 лет после ухода на пенсию живут в Тыве, а в Амурской области и Еврейской показатели превысили 19 лет.