В Ставрополье обнаружили 10 тонн мяса неизвестного происхождения





В ходе тщательных проверок, специалисты из Россельхознадзора пришли к выводу, что 10 тонн неопознанного мяса завезли в Пятигорск из Кабардино-Балкарии. Это подтверждается документацией, найденной инспекторами, которая оказалась поддельным и неправильно оформленным договором четырех поставок в одно из предприятий города. Незаконное соглашение трех индивидуальных поставщиков с ООО «Кавинторг Ф» было подготовлено сотрудником ветеринарной службы в Ставрополье.После непосредственного выезда на мясокомбинат, оказалось, что всю продукцию успели переработать. Отсутствие сертификатов о происхождении мяса и данных о поступлении животных на убой могут нести с собой криминальную ответственность. Ветеринару, в свою очередь, может грозить штраф от 3000 до 5000 рублей. Известно, что предприятие ООО «Кавинторг Ф» является крупным производителем колбас, копченостей и деликатесов, которые отправляются в столовые школ, больниц и санаториев края.