Екатерина Варнава попросила Полину Гагарину поднять зарплату ее бойфренду Константину Мякинькову





Как известно, звезда Comedy Woman заявила о своей помолвке еще 4 года назад, но до сих пор пара не расписалась, а поклонники заговорили о возможном расставании. Недавно Варнава отпраздновала 35-летие, а кадры с торжества попали в Сеть. На них видно, как Гагарина в шутку предлагает Мякинькову уволиться, но стоящая рядом именинница возражает, отмечая, что ее бойфренд хорошо танцует. Также она предъявляет претензию певице, заявив, что лучше бы она подняла своему сотруднику зарплату, чтобы он смог заработать на обручальное кольцо, поскольку до сих пор не имеет возможности его купить.Как передает НТВ, недавно Варнава жаловалась на материальные трудности, например, ей до свадьбы хочется построить дом и завести собаку. Без выполненного плана звезда не решается выходить замуж и рожать детей.