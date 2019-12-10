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«Очень расстроена»: Вячеслав Фетисов рассказал о чувствах тещи по поводу отстранения России от соревнований

Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA об отстранении России на четыре года от спортивных соревнований. Он также поделился реакцией тёщи, тренера сборной России по спортивной гимнастике, заявив, что она очень расстроена.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделился впечатлениями от заседания исполкома WADA, где приняли решение освободить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, которые включают Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«У меня был разговор с тёщей по этому поводу. На данный момент ей 83 года. Она работает тренером сборной России по спортивной гимнастике. Конечно, очень расстроена. Теперь не знает, как рассказать об этом ребятам. Они занимаются с четырех лет, а теперь есть риск пропустить Олимпийские игры. Это их главная цель в жизни», — сообщил он.

Со слов спортсмена, кое-кто не понимает, как сильно выкладываются спортсмены, чтобы добиться успехов.

«Эта ситуация для меня очень болезненная. Я продолжительное время возглавлял российский спорт. После 2002 года мы смогли найти потенциал, желание людей и вернули себе мировое лидерство. Однако на данный момент наше положение ещё хуже, чем тогда. Я всей душой вместе со спортсменами, которые не виноваты в данном решении», — подметил Вячеслав Фетисов.

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Спорт / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:01

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