В России врачи удалили у новорожденной опухоль больше ее головы





Операцию проводили в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Девочке всего 4 месяца, однако опухоль печени прогрессировала очень быстро, поэтому врачи не могли ждать, пока организм ребенка сильнее окрепнет. Из-за увеличения злокачественного образования в любой момент могло начаться распространение метастазов или могли быть повреждены другие органы, ведь они страдали из-за разрастания онкологии.В момент операции новорожденная весила 3900 граммов, а вес опухоли равнялся 600 граммам. Главной задачей врачей помимо удаления образования было недопущение больших потерь крови, ведь в организме ребенка ее было всего лишь 450 мл. Также важным был контроль всех жизненных показателей пациентки, так как их сильное изменения в таком возрасте могло оказаться для девочки смертельным. Всего операция заняла более 2 часов.Российские врачи использовали современное оборудование, включая электрический скальпель, позволяющий делать ровные надрезы в тех местах, где это необходимо. Из-за этого здоровые органы и ткани новорожденной не пострадали. Сейчас к пациентке возвращается аппетит, и она начинает приходить в норму.