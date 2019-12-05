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Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials

Студия Red Brerrels сообщила о том, что в ее стенах идет разработка кооперативного хоррора, созданного во вселенной The Outlast, однако не являющегося продолжением прошлых частей. Игра получила название The Outlast Trials и это все, что он ней сейчас известно.
Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials

Некоторое время назад представители Red Brerrels обещали презентовать новый проект, являющий экспериментальным и находящимся на ранней стадии разработки. Тогда студия заявила, что действия игры будут происходить во вселенной The Outlast, но история не будет продолжением прошлых частей. Теперь же в Red Brerrels рассказали о своих намерениях.

Загадочным проектом является хоррором во вселенной The Outlast, рассчитанным на игру в кооперативе с друзьями. Проект называется The Outlast Trials и ее действия будут происходить во времена Холодной войны между СССР и США. Главные герои являются участниками неназванного эксперимента, закончившегося страшными последствиями, которые в момент развития событий до конца не понятны никому.

Кроме того, The Outlast Trials не будет является продолжением двух прошлых частей игры. Новый хоррор представляет собой независимый проект, хотя его действия и развиваются в общей вселенной франшизы. Также в студии Red Brerrels отметили, что не ставят крест на The Outlast 3, однако сейчас работа над этим проектом не ведется. Когда ждать анонсированную новинку, и на каких игровых платформах она выйдет – не сообщается.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:05

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