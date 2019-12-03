Серийный электрический спорткар Porsche Taycan впечатлил российских журналистов





Отмечается, что Россия станет одной из первых стран, где начнутся продажи Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo. Именно вторую, более «простую» версию протестировали журналисты отечественного издания «За рулем», отметив, что даже в исполнении на 680 л. с. мощности и динамикой разгона до 100 км/ч в 3,2 секунды машина не может не впечатлить. При этом отмечается, что отсутствие традиционного двигателя внутреннего сгорания предоставляло дизайнерам марки большой простор для творчества, однако они все же решили создать автомобиль в традиционном для Porsche стиле. Зато внутри автомобиля обращает на себя внимание почти полное отсутствие каких-либо клавиш (они здесь есть лишь на колесе рулевого управления и двери), а также огромное количество дисплеев.Заслуживает внимания и скорость зарядки батарей автомобиля. При запасе хода в 400 километров, Porsche Taycan может восполнить до 80% заряда аккумуляторов всего за 20 минут. Этим автомобиль обязан сети сверхбыстрых станций Ionity, создаваемой совместно с Daimler, BMW и Ford. В ближайшем будущем в Европе должны появиться около 400 первых таких станций.