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Серийный электрический спорткар Porsche Taycan впечатлил российских журналистов

Вышедший недавно Porsche Taycan Turbo S стал самым мощным серийным автомобилем немецкой марки. Это электрическое спорт-купе набирает «первую сотню» всего за 2,8 секунды и имеет впечатляющую мощность в 761 л. с. Российским журналистам уже удалось протестировать машину, которая пока не добралась до отечественного рынка.

Отмечается, что Россия станет одной из первых стран, где начнутся продажи Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo. Именно вторую, более «простую» версию протестировали журналисты отечественного издания «За рулем», отметив, что даже в исполнении на 680 л. с. мощности и динамикой разгона до 100 км/ч в 3,2 секунды машина не может не впечатлить. При этом отмечается, что отсутствие традиционного двигателя внутреннего сгорания предоставляло дизайнерам марки большой простор для творчества, однако они все же решили создать автомобиль в традиционном для Porsche стиле. Зато внутри автомобиля обращает на себя внимание почти полное отсутствие каких-либо клавиш (они здесь есть лишь на колесе рулевого управления и двери), а также огромное количество дисплеев.

Заслуживает внимания и скорость зарядки батарей автомобиля. При запасе хода в 400 километров, Porsche Taycan может восполнить до 80% заряда аккумуляторов всего за 20 минут. Этим автомобиль обязан сети сверхбыстрых станций Ionity, создаваемой совместно с Daimler, BMW и Ford. В ближайшем будущем в Европе должны появиться около 400 первых таких станций.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:25

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