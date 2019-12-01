Отоларинголог рассказал о вреде наушников-вкладышей





Павел Азаров отметил, что в последнее время появилось множество молодых пациентов, которые жалуются на ухудшение слуха. Отоларинголог объяснил, что к такой проблеме могут привести наушники-вкладыши, поскольку они выдают только звуки высокой частоты. В данных гаджетах, чтобы услышать басы и создать иллюзию красивого звучания, нужно делать звук громче. Но через маленький динамик можно получить звуковую травму. Специалист особо отметил, что для того, чтобы избежать травмы, необходимо слушать музыку в больших наушниках, поскольку они наносят меньше вреда.Ранее Беркли Джоэл Московец, который является профессором Калифорнийского института, изучал, как беспроводные наушники влияют на организм человека. В результате исследователь сообщил, что регулярное использование таких гаджетов приводит к проблемам со сном, повышенной раздражительности, ухудшению состояния кожи, волос, ногтей и потере аппетита, а также рассеянности внимания и неусидчивости.