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Отоларинголог рассказал о вреде наушников-вкладышей

Павел Азаров, который является заведующим оториноларингологического отделения столичной поликлиники, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о вреде наушников-вкладышей. Специалист отметил, что прослушивание музыки в этих гаджетах может привести к потере слуха.

Павел Азаров отметил, что в последнее время появилось множество молодых пациентов, которые жалуются на ухудшение слуха. Отоларинголог объяснил, что к такой проблеме могут привести наушники-вкладыши, поскольку они выдают только звуки высокой частоты. В данных гаджетах, чтобы услышать басы и создать иллюзию красивого звучания, нужно делать звук громче. Но через маленький динамик можно получить звуковую травму. Специалист особо отметил, что для того, чтобы избежать травмы, необходимо слушать музыку в больших наушниках, поскольку они наносят меньше вреда.

Ранее Беркли Джоэл Московец, который является профессором Калифорнийского института, изучал, как беспроводные наушники влияют на организм человека. В результате исследователь сообщил, что регулярное использование таких гаджетов приводит к проблемам со сном, повышенной раздражительности, ухудшению состояния кожи, волос, ногтей и потере аппетита, а также рассеянности внимания и неусидчивости.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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