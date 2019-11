Motorola представила в РФ смартфоны Moto E6 Plus и Moto E8 Plus

Гаджеты уже появились на прилавках торговых точек. G8 Plus получил ЖК-дисплей Full HD+ на 6,3 дюйма, 8-ядерным процессором Snapdragon 665, 4 Гб оперативной и 64Гб собственной памяти. Смартфон обладает поддержкой карт microSD до 512 Гб, также у него три камеры 48+16+5 Мп и объектив на 25 Мп. Объем аккумулятор составляет 4000 мАч. Стоимость Moto G8 Plus - 15 990 рублей.Улучшенная версия E6 Plus вышла с 4 Гб/64 Гб памяти, сдвоенной камерой, 6,1-дюймовым дисплеем и «фронталкой» на 8 Мп. Цена этот аппарат составила 11 990 рублей.