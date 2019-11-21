Эксперты назвали 5 возрастных корректировок рациона человека





В первую очередь, эксперты рекомендуют повысить уровень потребления ежедневного потребления белковой массы. При повышении возраста люди склонны терять мышечную массу. Как показывают изыскания ученых, внедрение белка в рацион даёт возможность обеспечить сохранение нужного объёма мышц. Людям возрастом старше 65 лет понадобится порядка 1-1,2 г белка на каждый килограмм веса. Молодым людям требуется принимать около 0,8 г при тех же пропорциях. Протеин можно обнаружить в мясе, птице, морепродуктах, а также более лёгких закусках, подобных сырым орехам, яйцам, жареному нуту. Он имеется в отдельных фруктах, молочной продукции, тёмном шоколаде.Еще одним фактором изменения режима питания является понижение уровня потребляемых калорий. Кроме возрастного изменения мышечной массы можно заметить общее уменьшение объёма мышечной массы. Это говорит о том, что человеку не требуется то же количество калорий что и раньше для поддержки собственного организма. Пересекая границу возраста в 40 лет потребности в калориях для человека уменьшаются приблизительно на 10% на каждые 10 лет. Соответственно, людям, которые должны были потреблять порядка 2 тысяч калориях в возрасте 40 лет, на момент достижения 70 лет потребуется лишь 1,4 тысячи калорий.Важным фактором является приём продуктов, содержащих витамин B12. С течением возраста организм с большими сложностями усваивает ряд питательных веществ. В то же время витамин B12 остаётся одним из ключевых микроэлементов, принимающих участие в работе нервных волокон, обмене веществ на клеточном уровне, а также формировании эритроцитов. Принимать витамин требуется из расчета 2,4 мкг на 1 день, однако его усвоение с течением времени становится гораздо более сложным. Для получения витамина B12 в рацион нужно добавить яйца, рыбу, мясо, продукты молочного производства, а также птицу.Повысить долю витамина D и кальция в составе пищи требуется для укрепления костей, защиты от различных заболеваний. Особенно важным данный фактор является для женщин. Вплоть до 50 лет им требуется принимать порядка 1 тысячи мг кальция и 600 мкг витамина D каждый день. По достижении возраста 51 год и более понадобится поднять ежедневную дозировку до 1,2 тысячи мг. В вопросах питания женщин стоит учитывать использование рыбы и молочной продукции.В течение дня важно получать достаточно воды. Избежать обезвоживания с возрастом становится несколько сложнее ввиду того, что почки не могут поддерживать требуемый уровень гидратации. Употребление воды обязано стать важной привычкой для людей зрелого и более старшего возраста. Это позволит сохранить высокую активность, противостоять усталости, а также избегать головных болей.