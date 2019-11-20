Эксперты дали советы автолюбителям по вождению в снег и гололед





Основная рекомендация заключается в том, чтобы вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. Во время скольжения на дороге они советуют независимо от типа привода поворачивать руль в сторону движения машины. Обязательно нужно увеличивать дистанцию между автомобилями в зимнее время и снизить среднюю скорость на 10 км/ч. Часто после долгого нахождения на морозном воздухе появляется проблема с запуском впрыскового двигателя, можно постараться запустить мотор вдавливанием педали газа в пол, так можно продуть свечи, залитые топливом. Чтобы не допустить поломки стеклоочистителей, специалисты советуют проверять их подвижность вручную.Также эксперты рекомендуют не сразу включать обдув ветрового стекла, чтобы оно не треснуло от перепада температур. Во время парковки можно сделать «тропинку» в снегу для облегчения последующего выезда. Специальной смазкой нужно обрабатывать дверные замки. Если же с ними появилась проблема, то можно навалиться на дверь и попробовать сдвинуть ее. Либо воспользоваться теплой незамерзайкой, полив проем, а вот кипяток для этих целей использовать нельзя.