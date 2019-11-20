Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет в Белом море испытания ракетного оружия





По сообщению СФ РФ, «Адмирал Горшков», который входит в дивизию ракетных судов флота, планирует провести тестовые запуски ракетного оружия. Данные учения будут проводиться на полигонах СФ РФ в акватории Белого моря. На данный момент экипаж судно занят подготовкой к переходу между базами, который начнет уже в ближайшие дни. О типе ракет, пуск которых планируется осуществить в рамках этих мероприятий, во флоте не сообщили.Впрочем, отмечается, что на борту фрегата ранее был выполнен полный комплекс подготовительных работ, поэтому его техника, оборудование и вооружения полностью готовы к походу в зимних условиях.