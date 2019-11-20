Тина Канделаки назвала источниками своего дохода прибыль от продажи косметики и работу генпродюсером канала «Матч-ТВ»





При этом самые крупные доходы приносит ей косметика. Как известно, она является основателем бренда. Канделаки призналась, что её доходы по этому пункту выросли в 6 раз за год. Она считает это крайне перспективным направлением. В то же время ресторан всё ещё остаётся популярным после 9 лет работы., — поделилась Канделаки.Телеведущая назвала 3 ключевых признака современной леди: желание меняться, воспитание, высокая образованность. Тина Канделаки старается придерживаться их и развивать свою карьеру и личность.