Тина Канделаки назвала источниками своего дохода прибыль от продажи косметики и работу генпродюсером канала «Матч-ТВ»
Тина Канделаки рассказала об источниках собственного дохода. Телеведущая посетила шоу Аллы Довлатовой и призналась, что получает заработную плату в качестве генпродюсера канала «Матч-ТВ», а также имеет определённую прибыль от ресторана.
При этом самые крупные доходы приносит ей косметика. Как известно, она является основателем бренда. Канделаки призналась, что её доходы по этому пункту выросли в 6 раз за год. Она считает это крайне перспективным направлением. В то же время ресторан всё ещё остаётся популярным после 9 лет работы.
«Для Москвы это довольно большой срок, всё крайне быстро изменяется. Изначально в ресторане сделали акцент на рецептах моей матери, однако теперь мы добавили много различных решений. Там очень вкусно готовят. Сама позволяю себе некоторые блюда: салаты, рыбу. Очень нравятся лепёшки из кукурузной муки. Иногда ем и просто не способна прекратить, а затем снова считаю калории», — поделилась Канделаки.
Телеведущая назвала 3 ключевых признака современной леди: желание меняться, воспитание, высокая образованность. Тина Канделаки старается придерживаться их и развивать свою карьеру и личность.
При этом самые крупные доходы приносит ей косметика. Как известно, она является основателем бренда. Канделаки призналась, что её доходы по этому пункту выросли в 6 раз за год. Она считает это крайне перспективным направлением. В то же время ресторан всё ещё остаётся популярным после 9 лет работы.
«Для Москвы это довольно большой срок, всё крайне быстро изменяется. Изначально в ресторане сделали акцент на рецептах моей матери, однако теперь мы добавили много различных решений. Там очень вкусно готовят. Сама позволяю себе некоторые блюда: салаты, рыбу. Очень нравятся лепёшки из кукурузной муки. Иногда ем и просто не способна прекратить, а затем снова считаю калории», — поделилась Канделаки.
Телеведущая назвала 3 ключевых признака современной леди: желание меняться, воспитание, высокая образованность. Тина Канделаки старается придерживаться их и развивать свою карьеру и личность.