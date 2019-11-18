В законе о домашнем насилии появится понятие «преследования» человека
Депутаты Госдумы подготовили целый ряд поправок, которые они хотят внести в закон о домашнем насилии. В нем появится понятие «преследование» человека, призванное защитить россиян от противоправных действий, не несущих их жизни и здоровью прямой угрозы.
Об этом рассказала один из соавторов законопроекта Оксана Пушкина. По словам депутата, под «преследованием» понимаются повторяющиеся угрожающие действия, призванные воздействовать на пострадавшего вопреки его желанию. В их число может входить: поиск гражданина, проведение с ним устных и телефонных разговоров, вступление в контакт через третьих лиц, а также посещение его мест работы, учебы и проживания. Кроме того, в законе указано, что данный список может быть дополнен любыми действиями, приводящими к тому, что пострадавший чувствует опасность и испытывает страх за свою жизнь и здоровье.
В закон о домашнем насилии планируют добавить и другую новую норму. Она запретит общественным организациям, занимающимся вопросами насилия в семье, передавать информацию о россиянах в правоохранительные органы в том случае, если люди не дадут на это своего согласия. По словам депутатов, такая норма позволит защитить права человека.
К работе над законопроектом о домашнем насилии могут присоединиться не только другие ведомства, но и общественные организации и даже кризисные центры, сообщает Оксана Пушкина.
Об этом рассказала один из соавторов законопроекта Оксана Пушкина. По словам депутата, под «преследованием» понимаются повторяющиеся угрожающие действия, призванные воздействовать на пострадавшего вопреки его желанию. В их число может входить: поиск гражданина, проведение с ним устных и телефонных разговоров, вступление в контакт через третьих лиц, а также посещение его мест работы, учебы и проживания. Кроме того, в законе указано, что данный список может быть дополнен любыми действиями, приводящими к тому, что пострадавший чувствует опасность и испытывает страх за свою жизнь и здоровье.
В закон о домашнем насилии планируют добавить и другую новую норму. Она запретит общественным организациям, занимающимся вопросами насилия в семье, передавать информацию о россиянах в правоохранительные органы в том случае, если люди не дадут на это своего согласия. По словам депутатов, такая норма позволит защитить права человека.
К работе над законопроектом о домашнем насилии могут присоединиться не только другие ведомства, но и общественные организации и даже кризисные центры, сообщает Оксана Пушкина.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:18