В московском метро вандал испортил скульптуру Мадонны
В московском метро вандал испортил скульптуру Мадонны. Мастера работают над восстановлением монумента.
В московском метрополитене, станция «Римская», варвар нанес ущерб скульптуре «Мадонна с младенцем» художника Леонида Берлина. Полиция задержала вандала, а рабочие метрополитена принимали меры, чтобы частично восстановить изваяние.
Эксперты сообщают: чтобы полностью отреставрировать скульптуру, необходим длительный период. Мотивы, побудившие злоумышленника принести вред статуе, неизвестны.
В московском метрополитене, станция «Римская», варвар нанес ущерб скульптуре «Мадонна с младенцем» художника Леонида Берлина. Полиция задержала вандала, а рабочие метрополитена принимали меры, чтобы частично восстановить изваяние.
Эксперты сообщают: чтобы полностью отреставрировать скульптуру, необходим длительный период. Мотивы, побудившие злоумышленника принести вред статуе, неизвестны.
Происшествия
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:14