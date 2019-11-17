Екатерина Архарова считает нормальным рождение первенца в 44 года

В августе 2019 года Екатерина Архарова родила сына в браке с управляющим ресторана Артемом Илясовым. В следующем году звезде исполнится 45 лет, и она считает нормой рождение первенца в свои годы. Дело в том, что большую часть жизни она провела в Италии, где люди в большинстве своем не задумываются о продолжении рода до 35 лет. Изначально она приняла это как правило, поэтому не прислушивалась к рекомендациям врачей. Все анализы говорили, что она абсолютно здорова, поэтому у Архаровой не было проблем с беременностью.Екатерина Архарова не считает себя старородящей, но при этом о втором ребенке она с мужем не задумывается. Как известно, актриса не имела детей в браке с Маратом Башаровым.