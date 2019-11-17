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Выпущен очередной посмертный альбом рэпера Lil Peep

В Сети можно найти второй альбом рэпера Lil Peep, который был выпущен посмертно. В нем можно прослушать 19 треков, включая работы с другими вокалистами.
Выпущен очередной посмертный альбом рэпера Lil Peep

На официальной странице вокалиста Lil Peep в Instagram было обнародовано о выходе альбома «Everybody’s Everything», в который включено 19 композиций. Чтобы записать определенные песни задействовали рэп-вокалистов Rich The Kid, Lil Tracy, а также музыкального продюсера и диджея Diplo. За один день новая запись смогла собрать больше чем 600 тысяч лайков.

Фанаты известного исполнителя написали много комментариев с прекрасными словами о певце и его творчестве, многие признались, что грустят о хорошем артисте. Первый альбом “Come over when youʼre sober (Part 2)» после смерти музыканта вышел в 2018 году, где было 11 сольных треков и два совместных. С 21 ноября этого года россияне смогут просмотреть документальный фильм под названием "Lil Peep: всё для всех". В нем расскажут все о жизни артиста, его детстве, популярности и трагической смерти в 21 год.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:00

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