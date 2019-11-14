Медики удалили из «рук-базук» Кирилла Терёшина только половину синтола
Хирурги смогли удалить из организма блогера Кирилла Терёшина, получившего прозвище «Руки-Базуки», лишь половину от всего синтола. Остальное вещество осело в тканях, и медики не смогли до него добраться.
Данная информация обнародована телеграм-каналом Mash, который пишет, что из-за воспалительного процесса, запущенного в организме Кирилла Терёшина, блогер находился на волоске от смерти, и только своевременное вмешательство врачей способствовало улучшению его состояния здоровья.
Кирилл Терёшин получил известность после того, как начал публиковать в социальных сетях фотоснимки с результатами уколов в руки самодельного синтола. В объёме бицепсы блогера стали достигать 60-ти см, но вместе с популярностью он заполучил и серьёзные проблемы со здоровьем.
Данная информация обнародована телеграм-каналом Mash, который пишет, что из-за воспалительного процесса, запущенного в организме Кирилла Терёшина, блогер находился на волоске от смерти, и только своевременное вмешательство врачей способствовало улучшению его состояния здоровья.
Кирилл Терёшин получил известность после того, как начал публиковать в социальных сетях фотоснимки с результатами уколов в руки самодельного синтола. В объёме бицепсы блогера стали достигать 60-ти см, но вместе с популярностью он заполучил и серьёзные проблемы со здоровьем.