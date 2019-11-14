АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Актёр фильма «Ночь в музее» Оуэн Уилсон отрёкся от единственной дочери Лилы

Американский актёр, сценарист и кинопродюсер Оуэн Уилсон шокировал поклонников тем, что отрёкся от своей единственной дочери. О поступке звезды популярной семейной комедии «Ночь в музее» рассказала его экс-возлюбленная Варуни Вонгсвирэйтс, год назад родившая от него ребёнка.
Актёр фильма «Ночь в музее» Оуэн Уилсон отрёкся от единственной дочери Лилы

По словам Варуни Вонгсвирэйтс, Оуэн Уилсон изначально не признавал их общую дочь Лилу Аруни: не навещал бывшую пассию в роддоме, а после появления на свет ребёнка и вовсе сменил телефонный номер. Экс-избранница актёра уверяет: денег от него она не ждёт, а всё, чего желает, – это чтобы девочка имела возможность общаться со своим отцом. Однако 49-летний Оуэн Уилсон отрёкся от своей единственной дочери, заявила мать ребёнка в беседе с журналистами зарубежного издания Daily Mail.

«Такого отношения я совсем не ожидала, ведь у Оуэна уже есть дети от прежних отношений – два сына, и для них у него всегда находится время, хотя с их матерями он не общается», – пожаловалась Варуни Вонгсвирэйтс.


Несмотря на то, что Варуни Вонгсвирэйтс и Оуэн Уилсон состояли в отношениях на протяжении четырёх лет, киноактёр, узнав о беременности избранницы, заявил – ребёнок не от него. Своё мнение артист не поменял даже после проведенной ДНК-экспертизы, подтвердившей, что он является отцом девочки. Экс-возлюбленной кинозвезды становится особенно больно, когда она видит фотоснимки, на которых бывший избранник проводит время со своими 8-летним и 5-летним сыновьями, в то время как её дочь лишена такой возможности.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые изучили распространенность внебрачного секса и супружеских измен в Европе за последние 500…
Актёр фильма «Ночь в музее» Оуэн Уилсон отрёкся от единственной дочери…
Венец безбрачия: Ирина Шейк доказала, что не боится…
Анастасия Волочкова тренируется на порванном…
Российские ученые планируют сымитировать годовой космический…
Медики удалили из «рук-базук» Кирилла Терёшина только половину…
Дана Борисова показала фото изменившегося до неузнаваемости Богадана…
AMD Ryzen 9 3950X за 750 долларов обогнал 28-ядерный Xeon за 3000…
«Настал момент истины»: Аналитик Тарощина озвучила причину критики Галкиным федерального…
Антон Шоки хочет вернуться на проект "Дом-2" с помощью Анастасии…
Ученые: Тыквенные семечки защищают организм от рака и других…
Стас Костюшкин поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения пикантным…
Смартфон Vivo S5 с камерой-бриллиантом протестировали перед…
Стилист Вероника Николаева раскритиковала молодящихся Аллу Пугачеву и Кристину…
Ученые открыли неожиданную роль яйцеклетки в…
Суд наказал звезду "Дома-2" Викторию Карасеву за попытку обменять фальшивые права на…
Владелец ВАЗ-2114 рекордно занизил свой…
«Как умеют, так и венчаются»: Священник оправдал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова после критики…
В Эстонии найден затонувший в XV веке корабль с консервами 1960-х…
«Я не люблю гладить»: Ольга Бузова рассказала о своем единственном…
Ученые: Алкоголиков с больной печенью убивает токсичная кишечная…
Психологи объяснили влюбленность Ксении Собчак в малоизвестного режиссера Константина…
Девочка из Китая толстела ради спасения…
Нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Ксении Собчак и Константину Богомолову рождение двоих…
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного»…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев перед уходом от Алены Рапунцель разгромил ее…
«Одноклассники» показали, как «слышат» музыку люди с нарушениями…
Алена Рапунцель: "Устала быть главной в…
«Парадные» кабриолеты Aurus успешно проходят…
В Крыму провели испытания ПВО…
Ученые назвали депрессию одним из симптомов последнего года…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен жестко контролировать личную жизнь Алены…
Девушке Бонда 40 лет: Актриса Ольга Куриленко отмечает 40-летний…
Елена Малышева рассказала, какие медицинские анализы не стоит…
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом…
Максим Фадеев в молодости увлекался лыжным…
Стали известны сроки сертификации внедорожников…
Селена Гомес с подругой сделали парные…
Врач-диетолог рассказал о вреде клюквы для…
Светлана Лобода поделилась трогательным фото с маленькой дочкой…
Просмотреть все новости