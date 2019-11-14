Актёр фильма «Ночь в музее» Оуэн Уилсон отрёкся от единственной дочери Лилы

«Такого отношения я совсем не ожидала, ведь у Оуэна уже есть дети от прежних отношений – два сына, и для них у него всегда находится время, хотя с их матерями он не общается», – пожаловалась Варуни Вонгсвирэйтс.





По словам Варуни Вонгсвирэйтс, Оуэн Уилсон изначально не признавал их общую дочь Лилу Аруни: не навещал бывшую пассию в роддоме, а после появления на свет ребёнка и вовсе сменил телефонный номер. Экс-избранница актёра уверяет: денег от него она не ждёт, а всё, чего желает, – это чтобы девочка имела возможность общаться со своим отцом. Однако 49-летний Оуэн Уилсон отрёкся от своей единственной дочери, заявила мать ребёнка в беседе с журналистами зарубежного издания Daily Mail.Несмотря на то, что Варуни Вонгсвирэйтс и Оуэн Уилсон состояли в отношениях на протяжении четырёх лет, киноактёр, узнав о беременности избранницы, заявил – ребёнок не от него. Своё мнение артист не поменял даже после проведенной ДНК-экспертизы, подтвердившей, что он является отцом девочки. Экс-возлюбленной кинозвезды становится особенно больно, когда она видит фотоснимки, на которых бывший избранник проводит время со своими 8-летним и 5-летним сыновьями, в то время как её дочь лишена такой возможности.