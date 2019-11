Стриминговый сервис Google Stadia запустят лишь с 12 видеоиграми

Информация о платформе потоковой передачи игр от Google стала распространяться более года назад, и в конце 2018 года компания начала активно тестировать новую технологию с помощью Project Stream. Она стала известна как Stadia и, наконец, должна была быть запущена. К удивлению фанатов, она выйдет лишь с 12-ю играми, среди которых немногие будут из высокобюджетного класса ААА. Вместо того, чтобы загружать электронно или покупать физическую копию, Stadia будет отображать игры с сервера поисковика и передавать видео на устройства клиентов.Google обладает обширной серверной инфраструктурой, что позволяет предоставлять потоки с низкой задержкой большому количеству девайсов. Программисты также разработали собственный контроллер Stadia, который подключается напрямую к Сети, а не передается через локальное беспроводное соединение вроде Bluetooth. Среди наименований, доступных для покупки геймерам, числились Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, GYLT, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, SAMURAI SHODOWN, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Thumper и Tomb Raider: Definitive Edition. Некоторые СМИ говорят о возможности увеличения списка до 26 тайтлов. Дата выпуска в России не сообщается, но известно о стоимости комплекта в 130 долларов США.