АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
EUR 70.48 USD 63.91
Курс валют на 12.11.2019

Стриминговый сервис Google Stadia запустят лишь с 12 видеоиграми

Несмотря на то, что Google Stadia преподносит себя как будущее видеоигр, платформа выйдет с довольно плохим каталогом. Стриминговый сервис от популярного поисковика запустят лишь с 12 продуктами.

Информация о платформе потоковой передачи игр от Google стала распространяться более года назад, и в конце 2018 года компания начала активно тестировать новую технологию с помощью Project Stream. Она стала известна как Stadia и, наконец, должна была быть запущена. К удивлению фанатов, она выйдет лишь с 12-ю играми, среди которых немногие будут из высокобюджетного класса ААА. Вместо того, чтобы загружать электронно или покупать физическую копию, Stadia будет отображать игры с сервера поисковика и передавать видео на устройства клиентов.

Google обладает обширной серверной инфраструктурой, что позволяет предоставлять потоки с низкой задержкой большому количеству девайсов. Программисты также разработали собственный контроллер Stadia, который подключается напрямую к Сети, а не передается через локальное беспроводное соединение вроде Bluetooth. Среди наименований, доступных для покупки геймерам, числились Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, GYLT, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, SAMURAI SHODOWN, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Thumper и Tomb Raider: Definitive Edition. Некоторые СМИ говорят о возможности увеличения списка до 26 тайтлов. Дата выпуска в России не сообщается, но известно о стоимости комплекта в 130 долларов США.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи составили список самых полезных продуктов при гриппе и…
Виктория Лопырева рассказала о предложении руки и сердца от Игоря…
Стриминговый сервис Google Stadia запустят лишь с 12…
В будущих фильмах киностудии Marve появятся три новых…
Небо Сент-Луиса осветил «огненный шар» из метеорного…
Кириллу Терешину удалили его…
Настасья Самбурская показала идеальный пресс на отдыхе в Индийском…
Алексей Панин показал, как он привязывает свою дочь к…
Психологи назвали 5 факторов, увеличивающих шансы на…
Роза Сябитова раскрыла секреты успешного знакомства с…
Mitsubishi показала внедорожную версию минивэна…
Звезда "Дом-2" Инесса Шевчук рассказала, что тренировки помогают набрать…
Эксперты рассказали о 8 действенных способах избавиться от головной…
Журналисты Дании впечатлились российским ледоколом "Иваном…
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев экстренно…
В Китае рассказали о военном преимуществе России над…
Названы факторы, мешающие возрождению в России…
Новый мужчина Евгении Феофилактовой ставит лайки под фотографиями…
Эксперты предупредили об опасности для здоровья сушки белья в…
Наталья Бочкарева вернулась в…
Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие…
Житель Саратовской области убил пожилого отца…
Эксперты назвали самые востребованные профессии в IT-сфере в 2020…
Уфолог "нашел" инопланетную фигуру, спрятанную в туманности…
Юлия Михалкова покинула "Уральские Пельмени" из-за богатого…
Диетолог рассказала о вреде картофеля и моркови для определенных…
Звезда "Дом-2" Александра Черно дала совет Роману Макееву, чтобы он покинул…
Астролог предсказала Лолите появление нового мужа и рождение…
Hummer H2 получит "брутальную" комплектацию от…
Весёлая ведущая "Дом-2" Ольга Бузова чудила после концерта в…
Онищенко порекомендовал, как не заболеть в 40-градусные…
Анастасия Волочкова похвасталась насыщенной сексуальной…
Трансжиры провоцируют потерю памяти в пожилом…
Преемник смартфона Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon…
Хилария и Алек Болдуин во второй раз за год потеряли…
Эксперты из Саудовской Аравии оценили себестоимость добычи нефти в…
Российские вертолеты Ми-8 оснастили защитой от самонаводящихся…
Диетологи предупредили о повышенном риске диабета при употреблении сладкого на пустой…
«Не только я уходил и возвращался»: Ягудин рассказал об отношениях с…
Начались продажи доступного смартфона Sharp Aquos…
Просмотреть все новости