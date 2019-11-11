Журналисты из Израиля предрекли развитие России из-за глобального потепления





Около 80% мировой торговли осуществляется с помощью морских перевозок. Пока еще Суэцкий канал является ведущим коммерческим водным маршрутом, который соединяет Европу с Восточной Азией, но путь через Северный Ледовитый океан уменьшит дистанцию между дальневосточным регионом и Старым Светом на одну треть. Это также даст возможность снизить дальность плавания между Северной Америкой и Азией на 20%. В данном случае выгоду получат страны, у которых есть выход к Балтике и Северному морю. В первую очередь это затронет Россию.По мнению израильских журналистов, РФ не исключает данный сценарий, рассчитывая на участие в общемировой торговле. Так, два года назад отечественный танкер прошел по Северному Ледовитому океану впервые в истории, не используя в дороге ледоколов. Москва смогла нарастить гражданское присутствие в этом регионе, а военное сопоставимо с масштабами времен Холодной войны.В Организации экономического развития призвали не игнорировать факт того, что глобальное потепление приведет к неким переменам в торговле на Земле. Ее сотрудники допускают, что Россия превратится в сверхдержаву, продавая по доступным ей северным морским путям сельскохозяйственную продукцию, при этом не прибегая к помощи армии.