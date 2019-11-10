Honor V30 может стать первым 5-камерным смартфоном Huawei





В настоящий момент топовые смартфоны китайской корпорации имеют максимум 4 кристалла основной камеры, однако в скором будущем все может измениться. Инсайдеры сообщают о том, что Honor V30, презентация которого может пройти уже 26 ноября, должен получиться 5-камерным. Главный кристалл основной камеры получит 64 МП, им будет новейший датчик изображения Sony IMX686.Honor V30 станет очередным флагманским смартфоном для этого суббренда Huawei, поэтому его технические характеристики должны быть соответствующими. Информация, появляющаяся в Сети, подтверждает эти догадки. Модель должна получить двойную фронтальную камеру с датчиками на 32 и 12 МП. Также в основе устройства может оказаться топовый фирменный процессор китайской компании Kirin 990 5G. Несмотря на подобные характеристики и поддержку сетей нового поколения, смартфон получит ценник около 500 долларов. В продажу новинка может поступить до конца 2019 года.