Врачи рассказали, чем опасно употребление тунца во время беременности





Рыба-меч, тунец и акула считаются видами с наибольшим содержанием ртути. Данный химический элемент оказывает влияние на работу мозга и нервной системы, что является особенно опасным во время внутриутробного развития человека. Растворяясь в жирах, преодолевая гематоэнцефалический барьер и плаценту, ртуть изменяет развитие нейронов эмбриона. Это может стать причиной глухоты ребенка, а также он будет испытывать трудности с обучением из-за повреждения важных участков головного мозга.Врачи рекомендуют ограничиться четырьмя порциями указанной рыбы в неделю, а беременным женщинам заменять тунец безопасными видами рыбы ― лососем, форелью, скумбрией, сельдью, треской и камбалой, имеющими в своем составе минимальное количество ртути.