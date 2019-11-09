Коллекция редких спорткаров 20 лет пылилась в заброшенном гараже
Эксклюзивную коллекцию редких спорткаров Pontiac семидесятых годов выпуска обнаружили в заброшенном гараже в американской Миннесоте. Сообщается, что 9 уникальных машин пылились, оставаясь забытыми более 20 лет.
Примечательно, что сразу 8 автомобилей из этой коллекции представлены в виде спорт-купе Pontiac Firebrid 1974 года выпуска. Особенно ценными эксперты считают четыре из них, которые оснащены двигателем SD-455 с рабочим объемом 7,5 литра и мощностью 290 л.с. Это очень редкие экземпляры, поскольку за все время их было выпущено всего 943 штук. Пробег одного из них составляет всего 56 000 километров. Также отмечается, что в коллекции представлены комплектации с механической и автоматической трансмиссиями.
Еще один экземпляр той же модели подготовлен специально для драгрейсинга и обладает способностью пройти четверть мили всего за 9 секунд. Более того, среди большого числа «файрбердов» обнаружен уникальный Pontiac LeMans Stripper 1972 года выпуска в облегченной версии с 5,7-литровым V8. Все автомобили находятся в разном состоянии, однако большая их часть сохранилась довольно хорошо и может быть отреставрирована.
Примечательно, что сразу 8 автомобилей из этой коллекции представлены в виде спорт-купе Pontiac Firebrid 1974 года выпуска. Особенно ценными эксперты считают четыре из них, которые оснащены двигателем SD-455 с рабочим объемом 7,5 литра и мощностью 290 л.с. Это очень редкие экземпляры, поскольку за все время их было выпущено всего 943 штук. Пробег одного из них составляет всего 56 000 километров. Также отмечается, что в коллекции представлены комплектации с механической и автоматической трансмиссиями.
Еще один экземпляр той же модели подготовлен специально для драгрейсинга и обладает способностью пройти четверть мили всего за 9 секунд. Более того, среди большого числа «файрбердов» обнаружен уникальный Pontiac LeMans Stripper 1972 года выпуска в облегченной версии с 5,7-литровым V8. Все автомобили находятся в разном состоянии, однако большая их часть сохранилась довольно хорошо и может быть отреставрирована.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:54