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Эксперты составили список из 6 «убийц» иммунной системы человека

Эксперты определили, какие привычки и пристрастия крайне негативно влияют на здоровье. На основе полученных данных специалисты составили список из 6 «убийц» иммунной системы.
Эксперты составили список из 6 «убийц» иммунной системы человека

Первую позицию в списке заслуженно заняло нездоровое питание. Рацион, основанный на употреблении фастфуда, выпечки, сладостей, газированных напитков и разнообразных снеков, крайне негативно сказывается на работе практически всех систем организма. Как показало исследование ученых из Университета Бонна, употребление в пищу жирных и калорийных продуктов приводит и к снижению иммунитета. В результате, если подобное меню не откорректировать, возможно развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также диабета второго типа.

Недостаток сна тоже способен негативно сказаться на иммунитете человека. Ученые рекомендуют выделять на ночной отдых не менее 8 часов не просто так, а исходя из тех убеждений, что этот период необходим организму для полного восстановления. Именно поэтому регулярное недосыпание оборачивается не только проблемами с некоторыми когнитивными функциями, но и ухудшением работы иммунной системы.

Также эксперты утверждают, что рекомендация держать ноги в тепле имеет под собой научное обоснование: когда конечности мерзнут, организм старается предотвратить потерю тепла и бросает на это все свои ресурсы. В итоге происходит сужение сосудов, что ведет к плохому кровоснабжению слизистых оболочек и, как следствие, вирусам и бактериям проще проникнуть в организм.

Еще одной угрозой для иммунитета является стресс, ведь его воздействие на организм сказывается не только на психическом, но и на физическом состоянии организма. При хроническом перенапряжении и вызванными им усталостью и истощением, клетки, которые должны противостоять размножению болезнетворных бактерий и вирусов, становятся неактивными. Как следствие – тело становится неспособно давать отпор болезням и является крайне восприимчивым ко многим патогенным микроорганизмам.

Кроме того, в список из 6 «убийц» иммунной системы не могли не войти такие пагубные привычки, как употребление алкоголя и табакокурение. Спиртное снижает количество клеток-киллеров, функцией которых является защита организма от заболеваний, а пристрастие к сигаретам оборачивается атрофией ресничек в бронхах, что сказывается на их работе. Кроме того, курение, даже если оно пассивное, замедляет период восстановления после болезни и заживление ран.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:53

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