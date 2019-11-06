Джорджина Родригес приревновала Криштиану Роналду к португальской актрисе на церемонии MTV

Криштиану Роналду вместе с невестой посетил церемонию награждения победителей в номинациях музыкальной премии MTV Europe Music Awards. Мероприятие состоялось 3 ноября в Севилье, а специально для выхода в свет спортсмен выбрал красный костюм. Его избранница появилась в синем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим бедро. В какой-то момент пара была запечатлена во время выяснения отношений. Предполагается, что Родригес приревновала своего возлюбленного из-за его встречи с актрисой Ритой Перейрой, с которой, согласно слухам, у него был роман в прошлом.Имеются сведения, что недавно Перейра поприветствовала Роналду и завела с ним беседу, но совершенно не обратила внимания на его невесту.