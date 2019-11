Появились официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co 05

Lynk & Co появилась в 2016 году, ее основали два известных производителя – Geely и Volvo. Компания пока занимается выпуском своих моделей исключительно для рынка Китая. В настоящий момент модельный ряд бренда представлен 3 машинами: кроссоверами 01 и 02, а также седаном 03. Теперь производитель готовит к выходу купе-кроссвовер Lynk & Co 05. Информация относительно модели появилась в Сети уже давно, на ее основании даже были нарисованы рендеры, поэтому дизайн модели уже был известен.Недавно в появились первые официальные изображения Lynk & Co 05. Модель имеет покатую крышу, узкую радиаторную решетку пролегающую через всю переднюю часть автомобиля, спортивные бамперы, а также задние фонари необычной формы. Длина купе-кроссовера составит 4592 мм, а колесная база – 2734 мм.Технические характеристики Lynk & Co 05 пока держаться в секрете. Также неизвестно, когда стоит ожидать появление модели на рынке. Сначала продажи начнутся в Китая. Там цена на купе-кроссовер должна составить около 2,2 млн рублей по текущему курсу валют. На рынок ЕС модели бренда отправятся в 2020 году.