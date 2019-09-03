JP: Турция отдаст территории в Сирии в обмен на российские самолеты
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган побывал на минувшей неделе с визитом в Москве. Как утверждает израильское издание Jerusalem Post, на этой встрече стороны обсудили военно-техническое сотрудничество. Журналисты также не исключают, что в будущем Анкара может отдать контролируемые Турцией территории в Сирии в обмен на поставки российских самолетов.
Для турецкого руководства ситуация на севере Сирии становится угрожающей. Проводимое в этом регионе официальными властями Дамаска наступление, заставляет повстанцев, живших здесь почти год в относительном спокойствии под защитой Анкары, отступать. Обстоятельства стремительно меняются в условиях эскалации военного противостояния, подчеркивает издание.
Вероятнее всего, полагают израильские журналисты, одним из ключевых игроков в этом процессе является Москва, поэтому в будущем Анкаре, вероятнее всего, придется купить у России самолеты, чтобы добиться своих целей в Сирии. Такой вывод издание делает, предполагая, что турецкие власти все еще рассчитывают удержать контроль над северными районами Сирии. Кроме того, эти территории в будущем станут своего рода буферной зоной для транзита сирийских беженцев, которые и без того доставляют Анкаре немало неприятностей.
Для турецкого руководства ситуация на севере Сирии становится угрожающей. Проводимое в этом регионе официальными властями Дамаска наступление, заставляет повстанцев, живших здесь почти год в относительном спокойствии под защитой Анкары, отступать. Обстоятельства стремительно меняются в условиях эскалации военного противостояния, подчеркивает издание.
Вероятнее всего, полагают израильские журналисты, одним из ключевых игроков в этом процессе является Москва, поэтому в будущем Анкаре, вероятнее всего, придется купить у России самолеты, чтобы добиться своих целей в Сирии. Такой вывод издание делает, предполагая, что турецкие власти все еще рассчитывают удержать контроль над северными районами Сирии. Кроме того, эти территории в будущем станут своего рода буферной зоной для транзита сирийских беженцев, которые и без того доставляют Анкаре немало неприятностей.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:45