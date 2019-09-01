Бывшая принца Гарри Элли Голдинг сыграла свадьбу с Каспаром Джоплингом
Прошла свадьба бывшей возлюбленной принца Гарри. Накануне Элли Голдинг связала себя узами брака со своим женихом Каспаром Джоплингом.
Пара заявила о собственной помолвке еще летом 2018 года, о чем написали в газете Times. Влюбленные родились в Йоркшире, поэтому выбрали для своего венчания главную местную достопримечательность — Йоркский собор. На церемонию бракосочетания Элли Голдинг прибыли актер Орландо Блум в сопровождении Кэти Перри, а также на мероприятии присутствовали члены королевской семьи Британии. В частности, невеста позвала на торжество принцесс Евгению и Беатрис в компании с их спутниками. Помимо этого, отметилась Сара Фергюсон, в прошлом герцогиня Йоркская.
Известно, что Элли Голдинг имела романтические отношения с принцем Гарри в прошлом, но пара быстро распалась. Звезда прославилась благодаря песне “Love Me Like You Do”.
Пара заявила о собственной помолвке еще летом 2018 года, о чем написали в газете Times. Влюбленные родились в Йоркшире, поэтому выбрали для своего венчания главную местную достопримечательность — Йоркский собор. На церемонию бракосочетания Элли Голдинг прибыли актер Орландо Блум в сопровождении Кэти Перри, а также на мероприятии присутствовали члены королевской семьи Британии. В частности, невеста позвала на торжество принцесс Евгению и Беатрис в компании с их спутниками. Помимо этого, отметилась Сара Фергюсон, в прошлом герцогиня Йоркская.
Известно, что Элли Голдинг имела романтические отношения с принцем Гарри в прошлом, но пара быстро распалась. Звезда прославилась благодаря песне “Love Me Like You Do”.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00