Бывшая принца Гарри Элли Голдинг сыграла свадьбу с Каспаром Джоплингом

Пара заявила о собственной помолвке еще летом 2018 года, о чем написали в газете Times. Влюбленные родились в Йоркшире, поэтому выбрали для своего венчания главную местную достопримечательность — Йоркский собор. На церемонию бракосочетания Элли Голдинг прибыли актер Орландо Блум в сопровождении Кэти Перри, а также на мероприятии присутствовали члены королевской семьи Британии. В частности, невеста позвала на торжество принцесс Евгению и Беатрис в компании с их спутниками. Помимо этого, отметилась Сара Фергюсон, в прошлом герцогиня Йоркская.Известно, что Элли Голдинг имела романтические отношения с принцем Гарри в прошлом, но пара быстро распалась. Звезда прославилась благодаря песне “Love Me Like You Do”.