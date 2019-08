Motorola One Zoom показали сразу в трех цветах

Moto One Zoom будет работать на основе процессора Snapdragon 675 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Планируется представить три версии на 32, 64 и 128 гигабайт ПЗУ. Главной особенностью модели станет основная камера на 48 мегапикселей с оптическим зумом. На передней панели появится записывающее устройство с гибридным увеличением изображения.Визуально смартфон почти ничем не отличается от других представителей обновленной серии Moto One. Устройство получит безрамочный дисплей с диагональю в 5,9 дюйма. Сведения об утилите для разблокировки пока отсутствуют, но ранее представители концерна Moto отмечали, что пока не готовы вводить идентификацию пользователей по сканеру лица из-за недоработанной технологии.Стоимость Moto One Zoom будет стартовать от 399 евро в базовой вариации. В России смартфон должен появиться к началу декабря текущего года.