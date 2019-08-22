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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко все решения, связанные с уходом за сыном, принимает с матерью мужа

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко рассказала об отношениях с матерью любимого супруга. По словам новоиспеченной мамочки, все решения, связанные с уходам за месячным наследником, она принимает с родительницей избранника.
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко все решения, связанные с уходом за сыном, принимает с матерью мужа

Не секрет, что месяц назад Катя Колисниченко впервые стала мамой. Сейчас присматривать за наследником звезде «Дома-2» помогает родительница мужа, благодаря которой брюнетка время от времени может отлучиться из дома, чтобы сходить в магазин или навести красоту в салоне красоты.

Стоит отметить, что за это Колисниченко не единожды критиковали интернет-пользователи, которые обвиняют Катю в том, что она «скинула» месячного сына на свекровь, а сама отдыхает. Правда, в беседе с «проектными» журналистами экс-участница «Дома-2» заявила, что ее абсолютно не обижают высказывания недоброжелателей в ее адрес. По словам Колисниченко, родительница ее возлюбленного очень помогает ей с маленьким Саввой.

«Она невероятно приятный и хороший человек, не из тех, кто как «училка картонная» любит упрекнуть», - подчеркнул Катя.

Колисниченко уверяет, что присутствие родственницы мужа временами она даже не замечает, а женщина стала для нее как мама. Более того, Катя все решения, связанные с уходом за наследником, принимает со свекровью. Даже вопрос перевода Саввы со смешанного на искусственное вскармливание звезда «Дома-2» обсуждала с родительницей избранника, пишет Dom2Life.

«Нет такого, что она говорит делать так, как хочется ей», - добавила Катя.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:09

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