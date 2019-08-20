Украина планирует увеличить экспорт вооружения в пять раз к 2025 году





Такое заявление сделал Айварас Абромавичус, являющийся главой наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром». Он отметил, что мировой рынок вооружения огромен и составляет около 2 трлн долларов в год, поэтому практически любой игрок может легко нарастить свой экспорт в этом направлении. По мнению Айвараса Абромавичуса, у Украины есть свои сильные стороны в вопросе производства вооружения, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы к 2025 году увеличить подобные продажи в пять раз. Самая перспективная отрасль, отмечает он – это ракетостроение. За последние годы было подписано несколько удачных контрактов, поэтому сотрудничество по ним нужно не только укрепить, но и расширить.С авиастроением дела обстоят куда хуже, признает глава наблюдательного совета «Укроборонпрома». Последние пару лет оно в Украине фактически умерло. Причиной он назвал откровенный саботаж со стороны некоторых руководителей концерна.Изменения начнутся со смены руководителя «Укроборонпрома» Павла Букина. На его должность уже отобрали 7 потенциальных кандидатов, но пока не известно, когда будет принято окончательное решение.