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Анастасия Волочкова больше не хочет иметь детей

Анастасия Волочкова призналась, что больше не хочет иметь детей. Балерина считает, что уже выполнила свой «женский долг», родив дочь Ариадну.
Анастасия Волочкова больше не хочет иметь детей

Анастасия Волочкова поделилась со слушателями радиопередачи «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» своими мыслями о рождении и воспитании детей, а также о попытках некоторых женщин удержать мужчину в семье с помощью ребенка. Балерина отметила, что не планирует обзаводится еще одним наследником, так как она уже реализовалась как мать, родив дочь Ариадну.

Звезда шоу и спектаклей уверена, что рождение малыша не способно уберечь отношения супругов от краха, ведь пережила подобное на собственном примере. После того, как фактический брак Волочковой и Игоря Вдовина распался, бизнесмен в течение шести лет практически не общался со своей дочерью. По словам балерины, отец Ариадны только недавно начал пытаться наладить контакт с наследницей, но все так же основную часть времени девочка проводит с мамой.

Анастасия Волочкова призналась, что больше не хочет иметь детей, так как свой «женский долг» она считает выполненным. Сейчас артистка посвящает все свободное от гастролей и репетиций время воспитанию 13-летней Ариадны, помогая ей реализовывать себя в конном спорте и написании песен.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:30

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