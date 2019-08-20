Анастасия Волочкова больше не хочет иметь детей

Анастасия Волочкова поделилась со слушателями радиопередачи «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» своими мыслями о рождении и воспитании детей, а также о попытках некоторых женщин удержать мужчину в семье с помощью ребенка. Балерина отметила, что не планирует обзаводится еще одним наследником, так как она уже реализовалась как мать, родив дочь Ариадну.Звезда шоу и спектаклей уверена, что рождение малыша не способно уберечь отношения супругов от краха, ведь пережила подобное на собственном примере. После того, как фактический брак Волочковой и Игоря Вдовина распался, бизнесмен в течение шести лет практически не общался со своей дочерью. По словам балерины, отец Ариадны только недавно начал пытаться наладить контакт с наследницей, но все так же основную часть времени девочка проводит с мамой.Анастасия Волочкова призналась, что больше не хочет иметь детей, так как свой «женский долг» она считает выполненным. Сейчас артистка посвящает все свободное от гастролей и репетиций время воспитанию 13-летней Ариадны, помогая ей реализовывать себя в конном спорте и написании песен.