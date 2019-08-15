АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Ученые из Калифорнии назвали новую причину болезни Альцгеймера

Американские ученые изучили химические процессы, протекающие в головном мозге, которые могут стать новой причиной болезни Альцгеймера. Данные исследования опубликовали на официальном сайте Университета Калифорнии.

По общепринятой теории развития болезни Альцгеймера, в основе заболевания лежат токсичные белки, накапливающиеся в головном мозге человека и убивающие его нервные клетки. Раньше эта теория не ставилась под сомнение, пока исследователи из Соединенных Штатов Америки не взглянули на эту проблему под другим углом.

Ученые заявили, что предпосылками формирования болезни Альцгеймера являются изменения в некоторых структурах белка. Авторы исследования сообщили, что помимо накопления токсичных полипептидов, на фоне возрастания нейродегенеративных заболеваний можно заметить формирование лизосомальных скоплений. По словам экспертов, именно это и есть ключевой причиной образования болезни Альцгеймера.

Лизосомы "утилизируют" старые белки и липиды, но бета-амилоиды и тау-белки часто меняются из-за внезапных трансформаций, вследствие чего лизосомом необходимо также все время модифицироваться. Если по "решению" клетки лизосома устаревшая, то последняя отправляется на хранение - сбои в данном механизме становятся виновниками формирования лизосомальных скоплений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Хаджиогло Анна Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Калифорнии назвали новую причину болезни…
Альбина Джанабаева поделилась редким фото с Валерием…
Денис Тихонов рассказал о росте посещаемости торговых центров…
"Умные" духовки самостоятельно включились без ведома владельцев и нагрелись до 200…
Станислав Садальский назвал Жанну Эппле "алчной…
Лев Лещенко вступился за обвиненного в домогательствах Пласидо…
Ученые: Здоровье мозга обеспечивается контролем кровяного…
Холли Берри встретила 53-летние в мокрой майке и без…
Виктория Лопырева поздравила Тимати с днем рождения, опубликовав клип со своим…
Смарт-часы с рекордной автономностью Huami Amazfit Bip Lite появятся в…
Ученые: Макароны помогают…
Ученые предложили лечить рак новым электромагнитным…
Характеристики нового iPhone 11 "утекли" в…
Лев Прыгунов рассказал, почему не завел детей со второй…
Актриса Ольга Дроздова решила взять фамилию мужа после 25 лет…
Употребление алкоголя во время беременности влияет на ДНК…
Татьяна Брухунова "засветила" Петросяна в своем…
Пилоты A321 решили сажать самолет без шасси в нарушение инструкций…
АвтоВАЗ отзывает в Германии 1,5 тысячи моделей Lada 4x4 из-за опасности…
Майли Сайрус не спешит разводиться с Лиамом…
Суд закрыл уголовное дело звезды «Дома-2» Димы Талыбова и разрешил выезд за…
Фильм «Последнее испытание» о теракте на Дубровке впервые покажут на больших…
Ученые: Игра в слайм может обернуться…
С легкой руки аниматоров «Мельницы» Лунтик станет…
Названы любимые места для отдыха тех, кому за…
"Нафтогаз" собирается заработать на собственности…
Александр Кондратенков: комиссия по страхованию не допустит утраты системы оценки и мониторинга…
«Наши граждане все еще ждут перемен»: Жириновский почтил память Виктора…
Новый смартфон Motorola One Zoom получит подсветку…
Названы 6 самых ожидаемых кинопремьер…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина намекнула на новый роман: «В моей жизни появился…
Надежда Бабкина готовит к школе шестилетнюю внучку…
Audi e-tron стал первым электромобилем с наградой TOP SAFETY PICK+ за…
Ряд мастер-классов по ИТ для учителей организуют в рамках международного форума «Город…
Эксперты назвали самые трудные для перепродажи…
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес призналась, что никогда не любила Виктора…
Две россиянки старше 60 лет родили своих первенцев в 2018…
В Сети показали живые фото нового смартфона Realme с камерой на 64…
Анастасия Волочкова показала подросшую дочь…
Константин Богомолов поделился романтическим фото с Ксенией…
Просмотреть все новости