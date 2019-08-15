Ученые из Калифорнии назвали новую причину болезни Альцгеймера





По общепринятой теории развития болезни Альцгеймера, в основе заболевания лежат токсичные белки, накапливающиеся в головном мозге человека и убивающие его нервные клетки. Раньше эта теория не ставилась под сомнение, пока исследователи из Соединенных Штатов Америки не взглянули на эту проблему под другим углом.Ученые заявили, что предпосылками формирования болезни Альцгеймера являются изменения в некоторых структурах белка. Авторы исследования сообщили, что помимо накопления токсичных полипептидов, на фоне возрастания нейродегенеративных заболеваний можно заметить формирование лизосомальных скоплений. По словам экспертов, именно это и есть ключевой причиной образования болезни Альцгеймера.Лизосомы "утилизируют" старые белки и липиды, но бета-амилоиды и тау-белки часто меняются из-за внезапных трансформаций, вследствие чего лизосомом необходимо также все время модифицироваться. Если по "решению" клетки лизосома устаревшая, то последняя отправляется на хранение - сбои в данном механизме становятся виновниками формирования лизосомальных скоплений.