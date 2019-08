Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд «Ротенберг»

Соответствующие документы Наталья Ротенберг подала в Федеральную службу, отвечающую за регулирование прав на интеллектуальную собственность, в самом конце 2018 года. Бывшая супруга Аркадия Ротенберга оформила несколько заявок, включив в каждую из них широкий список категорий товаров и услуг, которые она хочет предоставлять под товарными знаками. Экс-жена миллиардера планирует производить парфюм, одежду, обувь, алкоголь, напитки, продукты питания и программы для телевизионных магазинов. Все эти услуги она хочет предоставлять под брендом «Ротенберг» и Rotenberg. В настоящий момент Федеральная служба не приняла решения относительно данных заявок.Следует отметить, что это уже не первые торговые марки бывшей жены Аркадия Ротенберга. Она уже зарегистрировала множество брендов: «Наталья Ротенберг», Varvara, Prince Albert, The First Lady, Margo и The World of ARISTOCRATKA. Все они также связаны с парфюмом, косметикой и продуктами питания.Представитель Аркадия Ротенберга получил вопрос относительно этой ситуации, но до сих пор на него не ответил.