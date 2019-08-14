Выпущена новая коллекция Barbie по по кинофраншизе "Звездные войны"





О выпуске кукол Barbie в стиле “Звездных войн” стало известно 13 августа. Игрушки имеют специфические наряды, имеющие отсылки к фильму. В частности, публика смогла увидеть принцессу Лею, дроида R2D2 и Дарта Вейдера в кукольном исполнении. Несмотря на то, что Дарт Вейдер является мужским персонажем в фильме, он становится девушкой. Такая же участь постигла дроида R2D2, а фанаты франшизы заметили, что эта кукла также имеет сумку, принадлежащую дроиду C3PO. Последний является близким другом робота, а сумка стала своеобразной отсылкой.Дизайнером коллекции стал Роберт Бест, который также является фанатом “Звездных войн”, поэтому ему было увлекательно объединять мир Barbie с таким важным культурным явлением, как фильм Джорджа Лукаса. Как известно, девятый эпизод трилогии будет выпущен в России в конце 2019 года.