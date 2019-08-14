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Выпущена новая коллекция Barbie по по кинофраншизе "Звездные войны"

Новая коллекция кукол Barbie посвящена популярной франшизе “Звездные войны”. Производителем выступает американская компания Mattel, которая опубликовала описание продукта на своем официальном сайте.

О выпуске кукол Barbie в стиле “Звездных войн” стало известно 13 августа. Игрушки имеют специфические наряды, имеющие отсылки к фильму. В частности, публика смогла увидеть принцессу Лею, дроида R2D2 и Дарта Вейдера в кукольном исполнении. Несмотря на то, что Дарт Вейдер является мужским персонажем в фильме, он становится девушкой. Такая же участь постигла дроида R2D2, а фанаты франшизы заметили, что эта кукла также имеет сумку, принадлежащую дроиду C3PO. Последний является близким другом робота, а сумка стала своеобразной отсылкой.

Дизайнером коллекции стал Роберт Бест, который также является фанатом “Звездных войн”, поэтому ему было увлекательно объединять мир Barbie с таким важным культурным явлением, как фильм Джорджа Лукаса. Как известно, девятый эпизод трилогии будет выпущен в России в конце 2019 года.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:59

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