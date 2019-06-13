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«Внезапно беременная»: Мария Шукшина показалась с «округлившимся» животом

Известная российская актриса Мария Шукшина пошутила над своими подписчиками и показалась с «округлившимся» животом. «Внезапно беременная» артистка отказалась рассказывать, кто является отцом, а потом заявила, что влюблена в садовника.
«Внезапно беременная»: Мария Шукшина показалась с «округлившимся» животом

Такое необычное видео Мария Шукшина разместила на своей странице в Instagram. Данная шутливая запись, судя по всему, была записана во время съемок фильма «Зайку бросила», режиссером картины выступает Оксана Барковская. Сама актриса достаточно коротко прокомментировала данное обновление: «Ой! Что с тобой? Внезапно беременная». Во время разговора с оператором артистка продолжала оставаться в «образе» и делать вид, будто ее «округлившийся» живот настоящий. Она отказалась называть имя отца ребенка, но призналась, что сейчас влюблена в садовника.

Поклонники Марии Шукшиной положительно восприняли ее юмор. Подписчики отметили: если на съемочной площадке рождаются подобные шутливые ролики – это говорит о наличии благоприятной творческой атмосферы в коллективе. Они пожелали актрисе удачного завершения работы над фильмом и заверили, что обязательно его посмотрят.

Напомним, сейчас в семье Марии Шукшиной все не очень гладко. Недавно супруг ее матери Бари Алибасов оказался в больнице с сильными ожогами внутренних органов. На фоне этого события сама Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя нехорошо, она сильно переживает за своего мужа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:29

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