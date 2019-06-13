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Ольга Зарубина в "Секрете на миллион" расскажет о брошенной дочери Александра Малинина

Российская эстрадная исполнительница Ольга Зарубина в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» откроет некоторые секреты личной жизни. Станет известно о скорой свадьбе, и почему дочь певицы Кира, рождённая в двухлетнем браке с Александром Малининым, оказалась брошенной.
Ольга Зарубина в "Секрете на миллион" расскажет о брошенной дочери Александра Малинина

Новым героем программы «Секрет на миллион», который покажет телеканал НТВ в субботу, 15 июня, станет первая супруга популярного отечественного исполнителя Александра Малинина. Она расскажет ведущей о своей жизни, коротком браке с певцом и общей дочери Кире, живущей в США. Гости студии первыми услышат о предстоящей свадьбе брошенного в детстве родителями ребёнка и увидят будущего зятя Зарубиной и Малинина.
Ольга Зарубина в "Секрете на миллион" расскажет о брошенной дочери Александра Малинина

Кроме того, исполнительница вспомнит о сложном детстве и «прохладном» отношении к ней родственников, об издевательствах со стороны отчима и о ненависти к родной сестре. В эфире ведущая и гостья обсудят, как в своё время Ольга Зарубина совершила не очень хороший поступок, скрыв от близких родственников смерть матери. Она объяснит, чем было вызвано такое поведение к самым родным людям.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:22

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