Диетологи назвали 6 полезных свойств свежих огурцов





Огурцы, отмечают диетологи, могут стать одним из главных компонентов здорового питания каждого человека. Первое их положительное свойство – это огромным запас полезных витаминов, способных удовлетворять потребность организма ежедневно. Речь идет о важных веществах групп A, B и C. Следующее полезное свойство свежих огурцов кроется в их влиянии на мозг человека. С помощью антиоксидантных веществ, флавонолов, данный овощ улучшает нервные импульсы и повышает качество нейронной связи.Диетологи отмечают: свежие огурцы также делают организм более устойчивым к стрессам. Витамины группы B (B1, B5 и B7) уменьшают тревожность людей и приводят к стабилизации их психического состояния. В данном случае полезной оказывается кожура, содержащая в себе нерастворимые пищевые волокна. Они позволяют улучшить прохождения пищи по кишечнику и способны бороться с запором.Клетчатка и вода, содержащиеся в свежих огурцах, также помогают людям сбрасывать лишний вес. И последнее полезное свойство данного продукта – это положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Наибольший эффект он оказывает на сокращение сердца, у него выравнивается ритм.