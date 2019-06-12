Звезда «Дома-2» Настя Голд: «О моем прошлом знали другие участники проекта»
Участницу телешоу «Дом-2» Анастасию Голд продолжают обвинять в том, что в прошлом она работала экзотической танцовщицей. По словам длинноволосой красавицы, о ее занятиях вне Периметра знают практически все ее коллеги по съемочной площадке.
Напомним, что не так давно на очередном ток-шоу «Бородина против Бузовой» главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев и Ольга Бузова буквально «набросились» на Голд с обвинениями. По словам звезд проекта, им поступила информация, которая свидетельствует о том, что ранее Анастасия исполняла экзотические танцы.
На днях Голд дала очередное интервью, в котором опровергла заявления Бузовой и Беккужева. Сейчас Анастасия настаивает на том, что на самом деле работала в караоке-клубе, где присутствовали эротические элементы, однако там она была только менеджером.
По словам Голд, она никогда не танцевала и не зарабатывала себе на жизнь подобным образом, что можно с легкостью проверить.
Как утверждает Голд, она проработала менеджером в данном караоке-клубе всего год, поэтому сейчас даже с трудом вспоминает то место. Однако слова Бузовой и Беккужева Анастасию все равно обидели, ведь она не понимает, зачем Ольга и Антон рассказали на ток-шоу сведения, которые даже не проверили.
Также Голд указала на то, что видеоролик, который в студии представили в виде доказательств Бузова и Беккужев на самом деле был сделан ею. Оказывается, что Настя записала его для своего избранника, пишет Dom2Life.
Напомним, что не так давно на очередном ток-шоу «Бородина против Бузовой» главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев и Ольга Бузова буквально «набросились» на Голд с обвинениями. По словам звезд проекта, им поступила информация, которая свидетельствует о том, что ранее Анастасия исполняла экзотические танцы.
На днях Голд дала очередное интервью, в котором опровергла заявления Бузовой и Беккужева. Сейчас Анастасия настаивает на том, что на самом деле работала в караоке-клубе, где присутствовали эротические элементы, однако там она была только менеджером.
По словам Голд, она никогда не танцевала и не зарабатывала себе на жизнь подобным образом, что можно с легкостью проверить.
«О моем прошлом знали другие участники проекта», - заявила участница «Дома-2».
Как утверждает Голд, она проработала менеджером в данном караоке-клубе всего год, поэтому сейчас даже с трудом вспоминает то место. Однако слова Бузовой и Беккужева Анастасию все равно обидели, ведь она не понимает, зачем Ольга и Антон рассказали на ток-шоу сведения, которые даже не проверили.
Также Голд указала на то, что видеоролик, который в студии представили в виде доказательств Бузова и Беккужев на самом деле был сделан ею. Оказывается, что Настя записала его для своего избранника, пишет Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:36