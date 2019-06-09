Ученые объяснили причину нежелания следовать за толпой





Люди могут быть открытыми для социального влияния, о чем свидетельствует копирование действий иных лиц, что нередко воспринимается подсознательно как определенная безопасность и нежелание брать ответственность на себя. Последствия при этом могут быть отрицательными, потому как человек в конечном счете перестает чувствовать свои желания.Специалисты провели опыт с участием сотни респондентов, которых попросили сопоставить длину разных линий. Свои выводы они делали тогда, когда узнавали мнение об этом же от соседей. Итоги эксперимента продемонстрировали, что часто люди не хотят высказывать личное мнение, придерживаясь в таких случаях мнения толпы. Высокоинтеллектуалы при этом доверяли лишь себе, не обращая внимания на остальных. В целом, многие хотя бы раз в жизни на уровне подсознания отказывались от своих предубеждений, пытаясь не отстать от иных людей.