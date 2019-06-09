Названы главные угрозы гибели человечества
Представители организации Blueclaw назвали ведущие причины вероятной гибели человечества. В своем исследовании они отталкивались от сведений ВОЗ и ООН.
Основной причиной, по которой якобы могут погибнуть люди, назван туберкулез. Эта болезнь два года назад унесла жизни двух миллионов человек. Также стоит опасаться ядерной войны. Специалисты считают, что в прошлом году риск появления такого побоища возрос в разы.
Стереть с лица Земли человечество способны природные катастрофы - смерчи, землетрясения, потопы и голод, вызванный этими негативными факторами. При этом заметно сократился риск гибели от падения на Планету огромного астероида. В данном случае авторы перечня обратились к NASA, сотрудники которого занимаются моделированием возможных катастроф космического характера.
Стоит помнить и о глобальном потеплении. Спустя более чем 30 лет на Земле температура может в среднем повыситься на пару градусов, а если такая тенденция продолжится, то к 2136 году на Планете станет горячее на 44 градуса.
Основной причиной, по которой якобы могут погибнуть люди, назван туберкулез. Эта болезнь два года назад унесла жизни двух миллионов человек. Также стоит опасаться ядерной войны. Специалисты считают, что в прошлом году риск появления такого побоища возрос в разы.
Стереть с лица Земли человечество способны природные катастрофы - смерчи, землетрясения, потопы и голод, вызванный этими негативными факторами. При этом заметно сократился риск гибели от падения на Планету огромного астероида. В данном случае авторы перечня обратились к NASA, сотрудники которого занимаются моделированием возможных катастроф космического характера.
Стоит помнить и о глобальном потеплении. Спустя более чем 30 лет на Земле температура может в среднем повыситься на пару градусов, а если такая тенденция продолжится, то к 2136 году на Планете станет горячее на 44 градуса.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 23:05