АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перья возникли за 100 млн лет до птиц
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Названы главные угрозы гибели человечества

Представители организации Blueclaw назвали ведущие причины вероятной гибели человечества. В своем исследовании они отталкивались от сведений ВОЗ и ООН.
Названы главные угрозы гибели человечества

Основной причиной, по которой якобы могут погибнуть люди, назван туберкулез. Эта болезнь два года назад унесла жизни двух миллионов человек. Также стоит опасаться ядерной войны. Специалисты считают, что в прошлом году риск появления такого побоища возрос в разы.

Стереть с лица Земли человечество способны природные катастрофы - смерчи, землетрясения, потопы и голод, вызванный этими негативными факторами. При этом заметно сократился риск гибели от падения на Планету огромного астероида. В данном случае авторы перечня обратились к NASA, сотрудники которого занимаются моделированием возможных катастроф космического характера.

Стоит помнить и о глобальном потеплении. Спустя более чем 30 лет на Земле температура может в среднем повыситься на пару градусов, а если такая тенденция продолжится, то к 2136 году на Планете станет горячее на 44 градуса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 23:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы главные угрозы гибели
Младшую дочку Елены Подкаминской
Компания Japan Display создала
Американцы устроили заезд между
Анджелина Джоли посетила лагерь
Ученые назвали продуты, вызывающие рак
Родные Джорджа Майкла отказались делать
Ученые объяснили причину нежелания
Гоша Куценко назвал премию “Муз-ТВ”
Орешкин высказался о влиянии торговой
Ученые из США назвали симптомы
Внебрачную дочь Александра Головина с
Филипп Киркоров почтил память покойной
Назван ТОП-5 субмарин, которые за
В Волгограде несколько дней ищут
Эксперты напомнили о правилах
Сестра Нонны Мордюковой рассказала о
Ученые: Привычка переводить будильник
Американский журналист назвал комплекс
Эксперты составили ТОП-5 заблуждений
Ученые рассказали, отчего некоторые
Звезда “Битвы экстрасенсов” Ахметжанова
Бренд Mercedes опубликовал цены на
Нюша в день рождения мужа Игоря Сивова
Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с
Астрономы назвали самые странные и
Подруга Людмила Зыкиной рассказала, что
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
В центре Млечного Пути обнаружена
Дочь Виктора Рыбина не страдает от
Просмотреть все новости