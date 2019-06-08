Бывшую девушку Егора Крида Дарью Клюкину сравнили с Ольгой Бузовой

Считанные часы назад Клюкина опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым сообщила подписчикам, что в ближайшее время официально презентует свою первую песню. Нужно сказать, что преданные поклонники Дарьи весьма положительно отреагировали на эту новость.Впрочем, большая часть интернет-пользователей поспешили сравнить экс-возлюбленную Крида с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. По словам читателей, прослушав короткий отрывок из песни в исполнении Клюкиной, она пришли к выводу, что «самородок» на деле оказался той же восходящей артисткой, которой вчера так и не посчастливилось получить награду на премии «МУЗ-ТВ-2019».На данный момент фолловеры продолжают буквально закидывать Клюкину большим количество комментариев, в которых некоторые советуют Дарье продолжать идти к поставленной перед собой цели, а кое-кто, наоборот, пытается отговорить длинноволосую красавицу посвящать себя певческой карьере.К слову, одна из подписчиц Клюкиной поспешила указать на то, что Ольга, не обладая хорошим голосом, смогла достичь очень многого в мире шоу-бизнеса, а это значит, что Дарье, у которой есть талант, уж точно повезет.