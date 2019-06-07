АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Эксперты разобрали спорный пенальти в игре Португалия – Швейцария

Полуфинал Лиги наций Португалия – Швейцария закончился со счетом 3:1, хет-трик оформил Криштиану Роналду. Эксперты разобрали спорный пенальти, поставленный в ворота хозяев, после просмотра повтора через систему ВАР.
Эксперты разобрали спорный пенальти в игре Португалия – Швейцария

На 52-й минуте полуфинала Португалия – Швейцария произошло сразу два спорных эпизода, причем один шел за другим. В этот момент матча во время борьбы в штрафной площадке хозяев поля случилось противоборство, в результате которого нападающий гостей оказался на газоне. Игроки сборной Швейцарии требовали пенальти, но судья дал игре продолжиться, так как Португалия пошла в стремительную контратаку. В ее результате 10 номер хозяев также оказался на газоне, но уже в штрафной площадке гостей.

Несмотря на то, что второй эпизод был куда более очевидным, судья матча принял решение с помощью системы видеоповторов ВАР изучить первый. Он пару минут рассматривал падение Цубера в штрафной хозяев и в итоге принял решение поставить пенальти. В результате он был реализован, и счет стал 1:1.

Подобное решение главного судьи полуфинала Лиги наций кажется крайне странным. Внимательный разбор по кадрам позволяет понять, что нападающего сборной Швейцарии никто не цеплял и не сбивал, он сам зацепился одной своей ногой за другую, в результате чего и оказался на газоне. При этом инцидент у противоположных ворот выглядит однозначным, но очевидный пенальти в данном эпизоде назначен не был, сообщает издание «Аргументы недели».



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин подписал закон о предельных
Супруга рэпера Мота Мария Мельникова
Специалисты назвали 5 основных причин
«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин
Ученые: Почти все здоровые люди имеют
Huawei P30 Pro получил обновление для
Участники «Дома-2» пожаловались на
Седан Genesis G70 смог повторить трюк
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Эксперты разобрали спорный пенальти в
Денис Клявер поздравил с днем рождения
Беспроводные наушники Powerbeats Pro
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Дерматологи разработали рекомендации по
Российский корабль чуть не столкнулся с
Муж Анны Плетневой хочет, чтобы она
В России из-за проблем с дипломами без
В США на 78 году жизни умер музыкант
В Кремле прокомментировали призыв
В новом клипе группы «Ленинград»
Поиск Google перестанет показывать
Основатель Amazon допускает появление
Телеведущий Михаил Шац отмечает 54-летие
Bentley намеревается установить рекорд
Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают
Компания Acer выпустила сверхтонкий и
Александр Васильев сравнил платье Ани
Госдума рассматривает новый
Личный врач Бари Алибасова опровергла
HTC представит новый смартфон U19e 11
Просмотреть все новости