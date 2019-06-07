Эксперты разобрали спорный пенальти в игре Португалия – Швейцария
Полуфинал Лиги наций Португалия – Швейцария закончился со счетом 3:1, хет-трик оформил Криштиану Роналду. Эксперты разобрали спорный пенальти, поставленный в ворота хозяев, после просмотра повтора через систему ВАР.
На 52-й минуте полуфинала Португалия – Швейцария произошло сразу два спорных эпизода, причем один шел за другим. В этот момент матча во время борьбы в штрафной площадке хозяев поля случилось противоборство, в результате которого нападающий гостей оказался на газоне. Игроки сборной Швейцарии требовали пенальти, но судья дал игре продолжиться, так как Португалия пошла в стремительную контратаку. В ее результате 10 номер хозяев также оказался на газоне, но уже в штрафной площадке гостей.
Несмотря на то, что второй эпизод был куда более очевидным, судья матча принял решение с помощью системы видеоповторов ВАР изучить первый. Он пару минут рассматривал падение Цубера в штрафной хозяев и в итоге принял решение поставить пенальти. В результате он был реализован, и счет стал 1:1.
Подобное решение главного судьи полуфинала Лиги наций кажется крайне странным. Внимательный разбор по кадрам позволяет понять, что нападающего сборной Швейцарии никто не цеплял и не сбивал, он сам зацепился одной своей ногой за другую, в результате чего и оказался на газоне. При этом инцидент у противоположных ворот выглядит однозначным, но очевидный пенальти в данном эпизоде назначен не был, сообщает издание «Аргументы недели».
На 52-й минуте полуфинала Португалия – Швейцария произошло сразу два спорных эпизода, причем один шел за другим. В этот момент матча во время борьбы в штрафной площадке хозяев поля случилось противоборство, в результате которого нападающий гостей оказался на газоне. Игроки сборной Швейцарии требовали пенальти, но судья дал игре продолжиться, так как Португалия пошла в стремительную контратаку. В ее результате 10 номер хозяев также оказался на газоне, но уже в штрафной площадке гостей.
Несмотря на то, что второй эпизод был куда более очевидным, судья матча принял решение с помощью системы видеоповторов ВАР изучить первый. Он пару минут рассматривал падение Цубера в штрафной хозяев и в итоге принял решение поставить пенальти. В результате он был реализован, и счет стал 1:1.
Подобное решение главного судьи полуфинала Лиги наций кажется крайне странным. Внимательный разбор по кадрам позволяет понять, что нападающего сборной Швейцарии никто не цеплял и не сбивал, он сам зацепился одной своей ногой за другую, в результате чего и оказался на газоне. При этом инцидент у противоположных ворот выглядит однозначным, но очевидный пенальти в данном эпизоде назначен не был, сообщает издание «Аргументы недели».
Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:05