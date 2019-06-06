Глава Роскомнадзора призывает пользователей Сети к «цифровой гигиене»





Роскомнадзор совместно с Минобразованием с 2017 года ведет активную кампанию по информированию и обучению представителей подрастающего поколения защите своих персональных данных и правилам поведения в Сети. Согласно последнему исследованию, 63% россиян являются потенциальной жертвой хакеров, так как не заботятся о собственной «цифровой гигиене».Глава РКН прокомментировал закон об «автономном Рунете», спровоцировавшем слухи об ограничениях доступа во Всемирную Паутину. Эксперт заявил: изолировать Рунет не представляется возможным в силу ряда технических аспектов. Разговоры о катакомбном интернете не соответствуют действительности. Новый закон, вступающий в силу с 1 ноября, Жаров интерпретирует больше как документ о защищенной и устойчивой Сети.