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Глава Роскомнадзора призывает пользователей Сети к «цифровой гигиене»

Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор (РКН), отметил важность соблюдения пользователями Сети «цифровой гигиены». В одном из последних интервью специалист заявил, что в «интернете необходимо вести себя так же внимательно, как на оживленной трассе».
Глава Роскомнадзора призывает пользователей Сети к «цифровой гигиене»

Роскомнадзор совместно с Минобразованием с 2017 года ведет активную кампанию по информированию и обучению представителей подрастающего поколения защите своих персональных данных и правилам поведения в Сети. Согласно последнему исследованию, 63% россиян являются потенциальной жертвой хакеров, так как не заботятся о собственной «цифровой гигиене».

Глава РКН прокомментировал закон об «автономном Рунете», спровоцировавшем слухи об ограничениях доступа во Всемирную Паутину. Эксперт заявил: изолировать Рунет не представляется возможным в силу ряда технических аспектов. Разговоры о катакомбном интернете не соответствуют действительности. Новый закон, вступающий в силу с 1 ноября, Жаров интерпретирует больше как документ о защищенной и устойчивой Сети.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:37

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